Yerli GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesinin test uçuşları devam ediyor

MSB duyurdu: Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ test uçuşunda
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'un test uçuşlarını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesi Test Uçuşları, 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığı desteğiyle 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte olan Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, ilk milli hava-hava füzeleri olmaları yanında ilk Aktif Radar Arayıcı Başlıklı Füzeleri olma özelliğini de taşımaktadır.
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