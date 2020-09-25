Yerli GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesinin test uçuşları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesi Test Uçuşları, 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığı desteğiyle 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte olan Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, ilk milli hava-hava füzeleri olmaları yanında ilk Aktif Radar Arayıcı Başlıklı Füzeleri olma özelliğini de taşımaktadır.