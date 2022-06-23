MSB duyurdu: Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni sınırda yakalandı
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığı belirtilerek, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi. pic.twitter.com/q5l7uyyKoK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2022
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