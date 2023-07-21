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21 Temmuz 2023 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 17:08:00

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : PKK/YPG Suriye TSK MSB
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