MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
- Türkiye'den, Cezayir'e taziye mesajı
- "Erdoğan gibi bir önder liderliğinde sadece Türkiye değil tüm bölge toparlanacaktır"
- MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi
- Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
- Bakan Kacır: Sanayimizi Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız
- Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı