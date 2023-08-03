MSB: "Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir."
03 Ağustos 2023 Perşembe 12:10:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 12:10:00
MSB duyurdu! Sınırda 210 kişi yakalandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. MSB: “Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir.”
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