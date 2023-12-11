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11 Aralık 2023 Pazartesi 16:03:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 16:03:00

MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı

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Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cünün yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : yunanistan fetö suçluları SINIR YAKALAMA
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