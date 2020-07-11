MSB duyurdu: NATO'ya ait uçağa 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
As part of #NATO assurance measures, an AWACS aircraft of NATO was given in-flight refueling support at 23.000 feet above Romania by a tanker aircraft of Turkish Air Force. https://t.co/tOBG6zrhUG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2020
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