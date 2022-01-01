Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Kandil'e hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği ifade edildi.
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