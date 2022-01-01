Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği ifade edildi.