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17 Ekim 2021 Pazar 18:16:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 18:29:00

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist hava harekatı
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