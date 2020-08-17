MSB: İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı

İdlib'de 25'inci Türkiye- Rusya Birleşik Kara Devriyesi'ne saldırı
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi konvoyuna teröristlerce saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklamasında bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de tamamlanan 25’inci Türkiye- Rusya Federasyonu Birleşik Kara Devriyesi'nde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 1 aracın hafif hasar aldığını, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin ise ateş altına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-Rusya Fedarasyonu Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
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