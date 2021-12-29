MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilirken, kullandıkları araçlar da imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı bölgesine saldıran PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildiği duyuruldu.
Bakanlığın videolu paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi.
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