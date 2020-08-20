MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
Kaynak: AA
Mill Savunma Bakanlığı (MSB); "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü." açıklaması yapıldı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.
Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.
Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.#MSB #TSK pic.twitter.com/86emGt6FR6
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