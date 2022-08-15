MSB duyurdu... "Beklenen sondan kaçış yok"
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.