MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:09:00

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı barış pınarı terörist
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