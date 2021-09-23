MSB duyurdu! Sızma girişimi önlendi

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23 Eylül 2021 Perşembe 12:01:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 12:05:00

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi komandolar tarafından önlendi. Operasyonda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesi
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