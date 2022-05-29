MSB duyurdu: Bakan Akar, BAE'ye gidiyor!

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29 Mayıs 2022 Pazar 12:26:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 12:32:00

15 yıl sonra bir ilk: Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

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Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret, Türkiye'den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye gidecek.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

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