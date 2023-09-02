MSB duyurdu: Ağrı sınırında uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Ağrı-Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetinde 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.
Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2023
Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Ağrı-Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetinde 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar... pic.twitter.com/Gp3TDGqjD9
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