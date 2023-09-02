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02 Eylül 2023 Cumartesi 18:07:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 18:07:00

MSB duyurdu: Ağrı sınırında uyuşturucu ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Ağrı-Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetinde 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Etiketler : ağrı milli savunma bakanlığı uyuşturucu
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