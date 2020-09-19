19 Eylül 2020 Cumartesi 17:09:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 17:22:00
MSB duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: IHA
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi.
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