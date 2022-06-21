MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.



Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/ea7yh8iaP5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2022

Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü mensuplarının silah ve teçhizatlarıyla ölü olarak ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.