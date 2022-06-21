VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Girişimci ve İş İnsanı Cemil Kumaşçıoğlu: “Ankara gastronomide lokomotif olacak.”
Ünlü Doktor Suada Gasimova Dünyaca ünlü süper modellerin yaptırdığı işlemleri yakın markaja alarak a...
Op. Dr. Mehmet Bekir Şen Kimdir?
Türkiye'nin yeni güvenlik ağı gereksinimi
Türk edebiyatında lirik şiirin usta şairi: Ahmet Muhip Dranas
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun son iddiasına olay cevap!
Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı TLREFK Borsa İstanbul Tarafından Hesaplanmaya Baş...
Zelenski Afrika'yı işaret etti! "Savaşın rehinesi oldular"
Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş Yunan bakana haddini bildirdi!
Memur ve emekli maaşları artıyor!
32 kente sarı uyarı! Çok kuvvetli olacak
Baronlar ve baroniçeler gözaltına alındı
Sezonu açtı
Şarkı da yazarım fistan da dikerim
Can'la yaşamak çok zor
Güneydoğu'da boğulmalara karşı yüzme eğitimi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Haziran
Zona, suçiçeğinin aktifleşmesidir
2 yaş sendromu'na karşı 5 öneri
ALS başlangıç belirtileri her hastada aynı olmayabilir
Öğle saatlerinde 20 dakikadan fazla güneşe çıkılmamalı
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Zelenskiy: Afrika, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın rehinesi oldu
21 Haziran 2022 Salı 10:56:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 11:33:00

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü mensuplarının silah ve teçhizatlarıyla ölü olarak ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu 5 PKK OPERASYON
Hüsnü çaldı Koray söyledi

Hüsnü çaldı Koray söyledi
Tamamen arabesk

Tamamen arabesk
İlk yarışını taçlandırdı

İlk yarışını taçlandırdı
Önce tatil sonra film

Önce tatil sonra film
En büyük hediye Ediz

En büyük hediye Ediz
İstikamet Ege sahilleri

İstikamet Ege sahilleri
İlk kez el ele

İlk kez el ele
38 yaşından sonra öfke kontrolü

38 yaşından sonra öfke kontrolü
Hayalim astronot olmaktı

Hayalim astronot olmaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX