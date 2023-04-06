MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi.
06 Nisan 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 11:15:00
MSB duyurdu: 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi
Son Dakika Haberleri.. MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi.
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