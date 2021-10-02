MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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02 Ekim 2021 Cumartesi 11:51:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 12:01:00

MSB duyurdu! TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist hava harekatı türk silahlı kuvvetleri milli istihbarat teşkilatı
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