MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.



Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini... pic.twitter.com/ZCio1VaObW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2023

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.

Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor