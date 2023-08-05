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05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:25:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:25:00

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.

Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik terörist
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