MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/V4HQAztr6z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020
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