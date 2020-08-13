MSB duyurdu... 2 terörist daha gözaltına alındı
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamayla Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 teröristin daha gözaltına alındığı bildirdi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.
- FETÖ'nün sivil imamları son kez hakim karşısında!
- Ankara'da DHKP-C'ye operasyon: 7 zanlı gözaltında
- MSB duyurdu... 2 terörist daha gözaltına alındı
- İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Çanakkale Boğazı'ndaki 1 saatlik seyahat süresi 6 dakikaya inecek
- Terör örgütü PKK'nın Suriye'de ölüme terk ettiği kampta 8 çocuk hayatını kaybetti