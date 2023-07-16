MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.
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