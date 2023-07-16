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16 Temmuz 2023 Pazar 12:57:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 12:57:00

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK/YPG' MSB
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