MSB duyurdu: 1'inci Komando Taburunda görevli personel Gaziantep'e intikal ediyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep'e intikal ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep'e intikal ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep'e intikal ediyor" ifadelerine yer verildi.
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