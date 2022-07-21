VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da Eren Abluka-23 Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru
California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü
Ücretli yollardan ödemesiz geçiş cezalarına düzenleme
ALG Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 'orman' genelgesi!
YKS'de ilk 100'de 57 imam hatipli var
İtalya'da Başbakan Draghi, istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gitti
Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu
Kripto para madencileri karlılıklarını koruma mücadelesi veriyor
MSB duyurdu! 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Tahran ziyaretinin Suriye operasyonuna etkisi
Yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Orta Doğu ülkeleri turizm rotalarını Abant'a çevirdi
Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'orman' genelgesi
Sivillere yönelik saldırı olmadı
Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak!
"Terör örgütlerini beslemeyi bırak"
ABD itiraf etti: Paramızla terörist yetiştiriyorlar
İşte masadaki konular
Türkiye'nin doğal gaz depoları genişliyor
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan rahat durmuyor!
21 Temmuz 2022 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 11:58:00

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MSB Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
Çetin'in panik halleri

Çetin'in panik halleri
Ünlü şef baba oluyor

Ünlü şef baba oluyor
Meğer ben Teoman'mışım

Meğer ben Teoman'mışım
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
Nagihan'ı altına boğdu

Nagihan'ı altına boğdu
Tatil alışverişi

Tatil alışverişi
Serinlemek isteyenler sur dibine!

Serinlemek isteyenler sur dibine!
Ödüllü bir oyuncuyum

Ödüllü bir oyuncuyum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX