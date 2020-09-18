MSB: Doğu Akdeniz'de Gediz fırkateyni harekâta hazırlık kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı: TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz Fırkateyni'nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir" denildi.
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- MSB: Doğu Akdeniz'de Gediz fırkateyni harekâta hazırlık kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimi icra etti