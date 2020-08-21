MSB: Doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili, "Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili, "Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."
#MüjdelerOlsun ���� pic.twitter.com/4FOvBuvh3l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020
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