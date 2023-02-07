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07 Şubat 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 09:30:00

MSB bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu.

Kriz masasının kullanımında 17 uçak, 2 Akıncı TİHA, çok sayıda seyyar mutfak ve banyonun yanı sıra depremzedelere azami yaşam koşullarını sağlamak için birçok imkan bulunuyor.

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25 adet seyyar sahra mutfağı, 15'er adet banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi.

Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetleri devam ediyor.

Komando taburları dahil toplam 4415 personel sahada görev yapıyor.

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Hatay'da şehir merkezinde sahra hastanesi kurmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

TCG İskenderun gemisi yaralıların tahliyesi için görevlendirildi. Bu gemiyle yaralıların İskenderun'dan Mersin'e tahliyesini en kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi. Bunlara ek olarak 1 fırkateyn, 1 karakol botu, 2 korvet İskenderun'da hazır şekilde bekletiliyor.

Etiketler : Kriz masası Hatay TCG İskenderun gemisi Milli Savunma Bakanlığı

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