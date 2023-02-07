MSB bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu

Kriz masasının kullanımında 17 uçak, 2 Akıncı TİHA, çok sayıda seyyar mutfak ve banyonun yanı sıra depremzedelere azami yaşam koşullarını sağlamak için birçok imkan bulunuyor.

Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 Doğal Afet Kurtarma Timi / Kıbrıs'tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep'e intikal etti

Kahramanmaraş, Malatya Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep'te toplam 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı

KIŞLALARDA HALK MİSAFİR EDİLİYOR

25 adet seyyar sahra mutfağı, 15'er adet banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi.

Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetleri devam ediyor.

Komando taburları dahil toplam 4415 personel sahada görev yapıyor.

HATAY'DA SAHRA HASTANESİ

Hatay'da şehir merkezinde sahra hastanesi kurmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

TCG İskenderun gemisi yaralıların tahliyesi için görevlendirildi. Bu gemiyle yaralıların İskenderun'dan Mersin'e tahliyesini en kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi. Bunlara ek olarak 1 fırkateyn, 1 karakol botu, 2 korvet İskenderun'da hazır şekilde bekletiliyor.