MSB bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu.
Kriz masasının kullanımında 17 uçak, 2 Akıncı TİHA, çok sayıda seyyar mutfak ve banyonun yanı sıra depremzedelere azami yaşam koşullarını sağlamak için birçok imkan bulunuyor.
Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 Doğal Afet Kurtarma Timi / Kıbrıs'tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep'e intikal etti
Kahramanmaraş, Malatya Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep'te toplam 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı
KIŞLALARDA HALK MİSAFİR EDİLİYOR
25 adet seyyar sahra mutfağı, 15'er adet banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi.
Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetleri devam ediyor.
Komando taburları dahil toplam 4415 personel sahada görev yapıyor.
HATAY'DA SAHRA HASTANESİ
Hatay'da şehir merkezinde sahra hastanesi kurmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
TCG İskenderun gemisi yaralıların tahliyesi için görevlendirildi. Bu gemiyle yaralıların İskenderun'dan Mersin'e tahliyesini en kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi. Bunlara ek olarak 1 fırkateyn, 1 karakol botu, 2 korvet İskenderun'da hazır şekilde bekletiliyor.
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- MSB bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu