MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek araçlarının kullanımıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/T5Un3fF8oW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2020
- 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
- Şişli-Mecidiyeköy metro hattında intihar girişimi
- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
- Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
- Türk Hava Kurumun'dan kayyum açıklaması: Heyet çalışmalarına devam etmektedir
- Gaziantep'te bin 520 kişiye koronavirüs cezası