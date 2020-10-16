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16 Ekim 2020 Cuma 15:57:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 16:35:00

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "İcra edilen operasyonlar neticesinde son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ soruşturmalarına da değinilen açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." denildi.

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