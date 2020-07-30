MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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