Sızma girişiminde bulunan teröristler vuruldu

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:35:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 12:04:00
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
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