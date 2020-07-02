MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/VUfyBikWoM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
- Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
- Kurban Bayramı öncesi mezbahalara koronavirüs ayarı
- Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri firari FETÖ sanığı çıktı
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
- MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Van'da gri listede bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi