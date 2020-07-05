MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımızın bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jSSOLmmzXH
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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