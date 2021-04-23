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23 Nisan 2021 Cuma 22:37:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 22:38:00

MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı msb fetullahçı teröt örgütü fetö yunanistan
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