10 Temmuz 2020 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 15:33:00
MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha!
Kaynak: AA
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MSB'den yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."denildi
MSB'den yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."denildi
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