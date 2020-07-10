MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha!

MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha!

MSB'den yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."denildi