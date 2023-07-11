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11 Temmuz 2023 Salı 19:55:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 19:55:00

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın, Van'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Güler adına yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Etiketler : MSB VAN TSK
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