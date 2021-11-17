MSB'den ABD ile toplantı açıklaması: Türkiye'de yapılacak

MSB, ABD ile mutabık kalındığını açıkladı: Sıradaki toplantı Türkiye'de yapılacak
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri ABD heyetiyle, Türkiye'nin F-35 askeri uçak projesinden çıkarılması ve F-16 askeri uçak teklifiyle ilgili müzakerelerini sürdürüyor. ABD'deki son F-35 görüşmeleriyle ilgili MSB'den yapılan açıklamada, 'Toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı.' ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.