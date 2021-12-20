Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe!

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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