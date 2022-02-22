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22 Şubat 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 11:29:00

MSB: 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

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Son Dakika Haberleri.. MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : MSB PKK/KCK terör örgütü mensubu
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