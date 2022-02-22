MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
22 Şubat 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 11:29:00
MSB: 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Son Dakika Haberleri.. MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Yurt dışında üretiliyordu!
- Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yüz yüze eğitimde 180 günlük yol haritası
- İBB'ye soğuk duş! Davayı kaybettiler
- İletişim Başkanı Altun Bes Bi-Le Jour için kaleme aldı: Türkiye, her zaman hazır
- Başkan Erdoğan'dan Rusya'nın kararına ilk tepki
- MSB: 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı