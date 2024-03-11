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11 Mart 2024 Pazartesi 11:54:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 11:54:00

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Etiketler : msb terörist pkk
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