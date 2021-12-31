31 Aralık 2021 Cuma 10:51:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 10:51:00
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
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MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.
MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.