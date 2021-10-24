MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi

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24 Ekim 2021 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 12:17:00

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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