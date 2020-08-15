MSB: 5 PKK/YPG'li gözaltına alındı
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son paylaşımla Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensubu 5 tetöristin gözaltına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.
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