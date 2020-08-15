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15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:27:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:44:00

MSB: 5 PKK/YPG'li gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son paylaşımla Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensubu 5 tetöristin gözaltına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.

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