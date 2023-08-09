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09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:51:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:51:00

MSB: 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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