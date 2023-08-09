MSB: 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.



Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/K9XRMWzmz1