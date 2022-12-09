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09 Aralık 2022 Cuma 12:32:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 12:32:00

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 terör örgütü PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör örgütü pkk
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