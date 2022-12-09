MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 terör örgütü PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu."
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/R3nY0ZjiML— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
- İstismar davasıyla ilgili Meclis'te ortak komisyon kurulacak
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti
- "Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör"
- Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
- Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
- FETÖ'cü Enes Kanter'den BM oyunu! Yalanı ortaya çıktı