MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: TRT Haber
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/M5xcgUqsKE
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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