MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/M5xcgUqsKE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."