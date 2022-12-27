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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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27 Aralık 2022 Salı 16:07:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 16:07:00

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: TRT Haber

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist msb
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