MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:57:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:59:00

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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