MSB: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iv8djAGT2y